Новые власти Сирии хотят продолжения присутствия РФ, заявил Небензя

«РФ и Сирию связывают узы дружбы, не связанные с какими-либо режимами. Нынешние де-факто руководители Сирии посылают сигналы, в том числе и в контексте российского присутствия в Сирии, говоря о том, что новые сирийские власти заинтересованы в продолжении нашего присутствия. Но опять-таки, до конкретики, я так понимаю, дело пока не дошло», — указал он в интервью программы «Вести».