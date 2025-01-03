Новые власти Сирии хотят продолжения присутствия РФ, заявил Небензя

«РФ и Сирию связывают узы дружбы, не связанные с какими-либо режимами. Нынешние де-факто руководители Сирии посылают сигналы, в том числе и в контексте российского присутствия в Сирии, говоря о том, что новые сирийские власти заинтересованы в продолжении нашего присутствия. Но опять-таки, до конкретики, я так понимаю, дело пока не дошло», — указал он в интервью программы «Вести».
Небензя дополнил, что новые сирийские власти стремятся к снятию санкций и позиционируют себя как правительство, которое защищает интересы всех своих граждан. По его словам, власти республики ведут себя достаточно грамотно, посылая правильные сигналы всему обществу Сирии.
Напомним, что 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск, после чего Башар Асад оставил свой пост и покинул Сирию вместе с семьёй, запросив убежище в РФ. Президент Владимир Путин лично распорядился принять Асада и его родных. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что судьба российских военных баз в Сирии остаётся неопределённой. Тем временем в республике захотели сохранить отношения с РФ. По словам лидера новых властей Ахмеда аш-Шараа, Москву и Дамаск связывают стратегические интересы.