Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На границе Афганистана и Пакистана вновь вспыхнули бои

На границе Афганистана и Пакистана возобновились перестрелки между военными подразделениями двух государств. Об этом сообщает портал TOLOnews со ссылкой на пресс-службу губернатора провинции Хост в Афганистане.

Источник: Life.ru

По данным издания, рано утром 3 января военные пакистанской армии из миномётов обстреляли три населённых пункта в указанной афганской провинции. Пресс-секретарь губернатора Хоста Мостагфар Горбаз отметил, что были атакованы деревни Ирокам, Кагах и Гераб. По его словам, военные Афганистана «дали решительный отпор нападению пакистанской армии». О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Напомним, 28 декабря на границе Афганистана и Пакистана произошли вооружённые столкновения. Ударам, по данным афганского оборонного ведомства, подверглись «центры и укрытия враждебных сил и их сторонников». В МИД РФ отметили, что Москва обеспокоена эскалацией на указанной границе. По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, жертвами вооружённых столкновений становятся также мирные жители двух государств.