«Никто на такое не согласится, как он вернёт их всех? Это бред. Не он их отправлял за границу, а они от него сбежали с Украины и никогда никуда не вернутся», — сказал депутат в беседе с «Лентой.ру».
Напомним, в ходе телемарафона Зеленский поставил Евросоюзу ультиматум по поводу возвращения украинских беженцев в Незалежную. По словам главаря киевского режима, европейские чиновники обращались к нему с просьбой призвать украинских беженцев, которые не смогли устроиться на работу в ЕС, вернуться на родину. Также в ходе телемарафона Зеленский рассказал, что должно произойти, чтобы он баллотировался на второй президентский срок.