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«Это бред»: В Госдуме отреагировали на ультиматум Зеленского европейским странам

Ультиматум Владимира Зеленского о возвращении украинских беженцев в обмен на поставки систем ПВО не возымеет эффекта. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Источник: Life.ru

«Никто на такое не согласится, как он вернёт их всех? Это бред. Не он их отправлял за границу, а они от него сбежали с Украины и никогда никуда не вернутся», — сказал депутат в беседе с «Лентой.ру».

Напомним, в ходе телемарафона Зеленский поставил Евросоюзу ультиматум по поводу возвращения украинских беженцев в Незалежную. По словам главаря киевского режима, европейские чиновники обращались к нему с просьбой призвать украинских беженцев, которые не смогли устроиться на работу в ЕС, вернуться на родину. Также в ходе телемарафона Зеленский рассказал, что должно произойти, чтобы он баллотировался на второй президентский срок.