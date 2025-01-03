Беглов: Петербург вложит 2,5 млрд рублей в особую экономическую зону

«Мы сумели одними из первых в стране воспользоваться механизмом возмещения затрат на инфраструктуру особых экономических зон. И в итоге получили 2,1 миллиарда рублей на развитие площадок ОЭЗ из федерального бюджета. Вкладываем их в развитие — и экономим при этом средства городского бюджета. Развитие высокотехнологичной промышленности и предпринимательства — одно из направлений, вошедших в нашу стратегическую программу “10 приоритетов”», — написал губернатор Александр Беглов в своём Telegram-канале.