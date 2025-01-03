Беглов: Петербург вложит 2,5 млрд рублей в особую экономическую зону

Город занял второе место в рейтинге устойчивого развития и вторую строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности. Петербург начал осваивать две новые площадки — «Парнас» и «Шушары», активно прорабатывается вопрос строительства ещё одной площадки ОЭЗ в районе станции метро «Дыбенко». На действующих площадках строятся объекты инфраструктуры, готовые производственные площади для инвесторов.
В 2024 году в региональный бюджет из федеральной казны поступили 2,1 млрд рублей, в 2023 году — порядка 340 млн рублей. Так, около 2,5 млрд рублей направят на дальнейшее развитие площадок ОЭЗ.
«Мы сумели одними из первых в стране воспользоваться механизмом возмещения затрат на инфраструктуру особых экономических зон. И в итоге получили 2,1 миллиарда рублей на развитие площадок ОЭЗ из федерального бюджета. Вкладываем их в развитие — и экономим при этом средства городского бюджета. Развитие высокотехнологичной промышленности и предпринимательства — одно из направлений, вошедших в нашу стратегическую программу “10 приоритетов”», — написал губернатор Александр Беглов в своём Telegram-канале.
На сегодняшний день выполняются работы по инженерным изысканиям и ведется разработка проектной документации инфраструктуры для площадки «Парнас» площадью 27 га на севере города. Строительство запланировано на 2025−2026 годы. Кроме этого, проектируется второй Инновационный центр площадью 18 тыс. кв.м. на площадке «Новоорловская». Это будут готовые производственные площади для инвесторов.
Губернатор Санкт-Петербурга отмечает, что особая экономическая зона города вышла на второй инвестиционный цикл, как объект инфраструктуры для инвестора. Благодаря эффективной работе действующих резидентов ОЭЗ и возмещенным из федерального бюджета средствам Петербург может развивать ОЭЗ без использования средств регионального бюджета, а значит, экономить их для других целей развития города.
На сегодняшний день на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Северной столице зарегистрированы 72 компании в качестве резидентов. Объем заявленных инвестиций в проекты около 235 млрд рублей.