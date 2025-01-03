В материале также уточнили, что Зеленский и его сторонники пойдут на всё, чтобы текущий конфликт продолжался, и поэтому ничто не кажется им дорогостоящим. Однако теперь для того, чтобы компенсировать резкое сокращение доходов, украинские власти вынужденно повышают тарифы на транспортировку газа внутри страны в четыре раза. В перспективе это обойдётся Киеву в 1,6 миллиарда гривен в год.