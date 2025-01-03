«Поставки российского газа в Европу через Украину прекратились, и это приведёт к значительным финансовым потерям для Киева. Страна будет терять $1 млрд в год на транзитных сборах, что станет серьёзным ударом по разрушенной войной экономике», — говорится в публикации.
В материале также уточнили, что Зеленский и его сторонники пойдут на всё, чтобы текущий конфликт продолжался, и поэтому ничто не кажется им дорогостоящим. Однако теперь для того, чтобы компенсировать резкое сокращение доходов, украинские власти вынужденно повышают тарифы на транспортировку газа внутри страны в четыре раза. В перспективе это обойдётся Киеву в 1,6 миллиарда гривен в год.
Напомним, с 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину. Причиной стало решение Киева не продлевать соглашение о транзите. В связи с этим в Бундестаге прозвучали призывы прекратить финансовую поддержку Украины и возобновить поставки по трубопроводу «Северный поток — 2».