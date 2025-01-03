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Лукашенко сказал, что самое страшное для него на посту президента Беларуси

Александр Лукашенко сказал, что самое страшное для него на посту президента Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Александр Лукашенко рассказал о том, что является для него самым страшным на посту президента Беларуси. Соответствующее заявление Лукашенко, как передает БелТА, сделал 3 января, встречаясь со своими доверенными лицами.

Лукашенко констатировал, что в ходе предыдущего этапа электорального цикла за него было собрано 2,5 миллиона подписей.

— Это высокий уровень доверия, и мы должны сделать все, чтобы не обмануть ожидания наших сторонников, — отметил Александр Лукашенко.

Он поручил своим доверенным лицам довести до граждан его благодарность за оказанную поддержку. Высказался Лукашенко и о том, что является для него самым страшным на посту президента Беларуси.

— Обещаю, что если вдруг народ проголосует за нас, то я вас не подведу. Для меня, вы знаете, это самая тяжелая ноша. Говорят: Батька, Батька, доверяем и прочее. Это самое страшное для президента (думаю, что и для других тоже): доверие надо оправдывать. Тем более мне, — обобщил президент Беларуси.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко заявил, что не собирается ни на кого давить на президентских выборах (здесь про это).