Лукашенко сказал, что самое страшное для него на посту президента Беларуси

— Обещаю, что если вдруг народ проголосует за нас, то я вас не подведу. Для меня, вы знаете, это самая тяжелая ноша. Говорят: Батька, Батька, доверяем и прочее. Это самое страшное для президента (думаю, что и для других тоже): доверие надо оправдывать. Тем более мне, — обобщил президент Беларуси.