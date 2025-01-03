Президент Александр Лукашенко сказал, что 2025 год будет непростым. А также поделился тем, на что жаловались белорусы в ходе сбора подписей. Об этом Лукашенко сказал в ходе встречи со своими доверенными лицами, которая прошла в пятницу, 3 января 2025 года во Дворце Независимости.
Лукашенко попросил передать его благодарность за поддержку, ведь в ходе сбора подписей за него подписалось около 2,5 миллиона граждан Беларуси.
Александр Лукашенко добавил, что в ходе сбора подписей белорусы передавали членам его инициативной группы свои просьбы, пожелания, наказы. Их, как доложил руководитель штаба, председатель Федерации профсоюзов Юрий Сенько, около 500.
Лукашенко сообщил, что все эти пожелания и наказы обобщены и проанализированы.
— Это проблемы ЖКХ, благоустройство территорий (будущий год — Год благоустройства, поэтому нам придется этим заниматься серьезно), работа транспорта, состояние дорог. Мы ускорим эти процессы, — приводит слова Александра Лукашенко БелТА.
Президент ориентировал собравшихся на то, что впереди — большая напряженная работа и не меньшая ответственность перед гражданами Беларуси.
— Но самоуспокоенность, которая сейчас у нас, особенно у «ябатек», ни к чему. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Тем более мы же с вами у власти: какое может быть расслабление. Если люди доверят дальше работать, нам же надо продолжать эту работу. Я не вижу проблем, которые второстепенные, третьестепенные и ими не надо заниматься. Все проблемы, которыми мы занимались до сих пор, актуальны и в будущем. Притом я всегда подчеркиваю: будущий год будет непростым, — обобщил Александр Лукашенко.
К слову, ранее мы писали о том, что президент Беларуси пояснил, почему объявил пятилетку качества и почему 2025 год — Год благоустройства (тут про это).