Лукашенко сказал, что 2025 год будет непростым

— Но самоуспокоенность, которая сейчас у нас, особенно у «ябатек», ни к чему. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Тем более мы же с вами у власти: какое может быть расслабление. Если люди доверят дальше работать, нам же надо продолжать эту работу. Я не вижу проблем, которые второстепенные, третьестепенные и ими не надо заниматься. Все проблемы, которыми мы занимались до сих пор, актуальны и в будущем. Притом я всегда подчеркиваю: будущий год будет непростым, — обобщил Александр Лукашенко.