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Лукашенко о порядке на выборах: милицию, военных смело подключайте

Глава государства отмечает, что на членов избирательных комиссий на выборах президента уже оказывается давление извне.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 3 янв — Sputnik. При необходимости для обеспечения порядке на президентских выборах можно подключать военных, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с губернаторами в пятницу.

Он пояснил, что имеются попытки оказать давление на членом Избиркомов.

«Помогите избирательным комиссиям на участках. Потому что эти негодяи (оппоненты извне) — ясно, что они уже поддавливают наших членов комиссий, особенно руководство».

заявил президент, его слова привела пресс-служба.

Он обратил внимание, что члены избиркомов не боятся, однако «подключиться надо».

«Где надо, милицию, где надо, военных смело подключайте. Так, чтобы был порядок», — поручил Лукашенко.

Глава государства при этом подчеркнул, что ни в коем случае нельзя нарушать законодательство по выборам.

«Откровенно говоря, нам это не надо вообще. Надо это время достойно пройти, чтобы на нас не валилась всякая дрянь из-за границы прежде всего. Да и внутри, чтобы людям не испортить настроение», — подчеркнул Лукашенко.

Выборы президента

Согласно ранее принятому плану выборов, предвыборная агитация пройдет с 1 по 25 января 2025 года.

С 21 по 25 января включительно в стране пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января — основной день.

Кандидатами в президенты зарегистрированы пять претендентов, в числе которых действующий глава государства Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр