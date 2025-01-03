Лукашенко о порядке на выборах: милицию, военных смело подключайте

МИНСК, 3 янв — Sputnik. При необходимости для обеспечения порядке на президентских выборах можно подключать военных, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с губернаторами в пятницу.
Он пояснил, что имеются попытки оказать давление на членом Избиркомов.
«Помогите избирательным комиссиям на участках. Потому что эти негодяи (оппоненты извне) — ясно, что они уже поддавливают наших членов комиссий, особенно руководство».
Он обратил внимание, что члены избиркомов не боятся, однако «подключиться надо».
«Где надо, милицию, где надо, военных смело подключайте. Так, чтобы был порядок», — поручил Лукашенко.
Глава государства при этом подчеркнул, что ни в коем случае нельзя нарушать законодательство по выборам.
«Откровенно говоря, нам это не надо вообще. Надо это время достойно пройти, чтобы на нас не валилась всякая дрянь из-за границы прежде всего. Да и внутри, чтобы людям не испортить настроение», — подчеркнул Лукашенко.
Выборы президента
Согласно ранее принятому плану выборов, предвыборная агитация пройдет с 1 по 25 января 2025 года.
С 21 по 25 января включительно в стране пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января — основной день.
Кандидатами в президенты зарегистрированы пять претендентов, в числе которых действующий глава государства Александр Лукашенко.