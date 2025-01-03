Лукашенко сказал, что подбирал доверенных лиц из причастных к политике

— Я подбирал доверенных лиц еще и с тем прицелом, что вы ведь все причастны к той политике, которую мы осуществляем. Поэтому, если будет критика со стороны народа, вы же спихнете на кого-то или на президента. Вам придется нести и в какой-то степени ответственность за то, за что нас будут критиковать люди. Но главное все-таки здесь не агитация (что тут агитировать за президента, его видят каждый день), главное — это получить обратную связь, — отметил Лукашенко.