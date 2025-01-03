Лукашенко сказал, что подбирал доверенных лиц из причастных к политике

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как подбирал доверенных лиц и про агитацию на выборах. Об этом он рассказал в ходе встречи с доверенными лицами, которая прошла в пятницу, 3 января 2025 года.
— Я подбирал доверенных лиц еще и с тем прицелом, что вы ведь все причастны к той политике, которую мы осуществляем. Поэтому, если будет критика со стороны народа, вы же спихнете на кого-то или на президента. Вам придется нести и в какой-то степени ответственность за то, за что нас будут критиковать люди. Но главное все-таки здесь не агитация (что тут агитировать за президента, его видят каждый день), главное — это получить обратную связь, — отметил Лукашенко.
Ранее мы писали о встрече Александра Лукашенко с доверенными лицами: президент рассказал, что самое страшное для него на этом посту. Поделился теми темами, которые белорусы чаще всего поднимали с членами его инициативной группы в ходе сбора подписей. Рассказывали мы и о прекрасной новости из мира спорта: Арина Соболенко классно стартанула на первом в 2025 году турнире (тут про это).