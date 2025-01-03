Зеленский: вторжение в Курскую область поможет решению конфликта с РФ

Вторжение в Курскую область с удержанием части ее территории необходимы Киеву как «козырь в переговорах», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он признал, что «одним днем война не закончится», но, по его мнению, избранный президент США Дональд Трамп может поспособствовать переговорам и окончанию конфликта. Издание Bild пишет, что Кремль может завершить СВО уже в этом году. Однако в России заявили, что пока ни команда Трампа, ни киевские власти не выдвинули предложений по миру, которые заинтересовали бы Москву. Подробности — в материале «Газеты.Ru».