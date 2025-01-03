На Украине разрабатывают ракету, способную долететь до Москвы

Основным преимуществом новой «Трембиты» станет её низкая стоимость — порядка 10 тысяч долларов за штуку — что сделает её самым дешёвым из дальнобойных вооружений. Минус такой ракеты очевиден уже сейчас — она будет обладать посредственной точностью, которая не позволит поражать объекты точечно, как это могут переданные Киеву западные дальнобойные вооружения, вроде ATACMS и Storm Shadow.