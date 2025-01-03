Лукашенко сказал смело подключать военных и милицию к порядку на выборах

Президент Александр Лукашенко сказал смело подключать военных и милицию к порядку на президентских выборах, которые пройдут в воскресенье, 26 января 2025 года. Соответствующее заявление Лукашенко сделал 3 января 2025 года, встречаясь губернаторами и руководством Минска.
Александр Лукашенко констатировал, что некоторые члены местных избирательных комиссий уже испытывают значительной силы давление на себя.
— Помогите избирательным комиссиям на участках. Потому что эти негодяи (оппоненты извне. — Ред.) — ясно, что они уже поддавливают наших членов комиссий, особенно руководство, — сказал Лукашенко.
Президент Беларуси отметил и четкую гражданскую позицию членов избиркомов.
— Они в открытую заявляют: «Да, мы члены комиссий и мы будем проводить и организовывать выборы!» Но подключиться надо. Где надо, милицию, где надо, военных смело подключайте. Так, чтобы был порядок, — обобщил Лукашенко.
Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко пояснил, почему 2025 год не будет простым (тут про это). Рассказывали мы и о том, что белорусская певица Гюнешь честно призналась: в детстве она очень хотела быть как Алла Пугачева, ну, а первым успехам на профессиональной сцене она обязана бессменному лидеру легендарного ансамбля «Сябры» Анатолию Ярмоленко (про все это вот тут).