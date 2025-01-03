Лукашенко сказал смело подключать военных и милицию к порядку на выборах

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко пояснил, почему 2025 год не будет простым (тут про это). Рассказывали мы и о том, что белорусская певица Гюнешь честно призналась: в детстве она очень хотела быть как Алла Пугачева, ну, а первым успехам на профессиональной сцене она обязана бессменному лидеру легендарного ансамбля «Сябры» Анатолию Ярмоленко (про все это вот тут).