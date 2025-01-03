«Сложное положение»: На Западе бьют тревогу из-за решения Киева по газу

Эксперт напомнил, что до недавнего времени газ, который ЕС закупал у Москвы, в том числе, обеспечивал и Украину. Кроме того, Меркурис усомнился, что Европа станет поставлять Киеву СПГ. Проблема кроется не только в его высокой стоимости, но и в газотранспортной системе Украины, которая, очевидно, не пригодна для транспортировки.