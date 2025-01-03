«Сложное положение»: На Западе бьют тревогу из-за решения Киева по газу

«Так как газ уже не поступает по трубопроводам из РФ, то украинцы не могут забирать то, чего нет. Это действительно поставит их в очень сложное положение», — считает Меркурис.
Эксперт напомнил, что до недавнего времени газ, который ЕС закупал у Москвы, в том числе, обеспечивал и Украину. Кроме того, Меркурис усомнился, что Европа станет поставлять Киеву СПГ. Проблема кроется не только в его высокой стоимости, но и в газотранспортной системе Украины, которая, очевидно, не пригодна для транспортировки.
Об опрометчивости решения Зеленского твердят и в Венгрии. Там заявили, что отказ от транзита газа сильно ударит по Украине. Напомним, с 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину. Причиной стало решение Киева не продлевать соглашение о транзите. В связи с этим в Бундестаге прозвучали призывы прекратить финансовую поддержку Украины и возобновить поставки по трубопроводу «Северный поток — 2».