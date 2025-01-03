Тарифы на электроэнергию в Молдавии вырастут вдвое

Недавно Молдавии пришлось начать закупать электричество у Румынии, так как местная электростанция вынужденно сократила объёмы выработки электроэнергии после прекращения поставок голубого топлива через Украину. Также стало известно, что Молдавия будет приобретать энергию у Незалежной. В молдавской компании-госимпортёре Energocom ожидают, что ситуация с дефицитом электричества может усугубиться после 8 января.