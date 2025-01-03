Тарифы на электроэнергию в Молдавии вырастут вдвое

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании агентства. Новые цены начнут действовать после того, как постановление ANRE будет опубликовано в специальном правительственном издании для публикации законов «Официальный вестник».
Так, тариф для жителей центра и юга республики составит 4,1 лея (около 22 центов) за кВт/ч. В северных районах цена будет больше — 4,68 лея (около 25 центов) за кВт/ч. Прежний тариф для центральных и южных регионов страны составлял 2,34 лея (12 центов), а для северных — 2,84 лея (15 центов).
Помимо этого, по всей Молдавии повысились тарифы на теплоснабжение. В Кишинёве цены возросли до 2510 леев (около 139 долларов) за гигакалорию, на севере — до 2126 леев (118 долларов), на юге — до 3222 леев (179 долларов).
Недавно Молдавии пришлось начать закупать электричество у Румынии, так как местная электростанция вынужденно сократила объёмы выработки электроэнергии после прекращения поставок голубого топлива через Украину. Также стало известно, что Молдавия будет приобретать энергию у Незалежной. В молдавской компании-госимпортёре Energocom ожидают, что ситуация с дефицитом электричества может усугубиться после 8 января.