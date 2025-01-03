Губернатор Кубани поблагодарил сотрудников оперативных служб за работу в новогодние праздники

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поблагодарил сотрудников оперативных служб за работу в новогодние каникулы. В регионе в праздничные выходные дежурят тысячи специалистов.
На дежурство ежедневно выходят более 600 человек из региональных и муниципальных служб спасения. В крае работают 850 аварийных бригад коммунальных служб — это больше 4 тысяч человек.
С начала 2025 года жители обращались в больницы более 28 тысяч раз. Бригады скорой помощи выезжали к пациентам почти 18 тысяч раз.
В городах и районах Кубани круглосуточно дежурят полиция, пожарные и бригады скорой помощи. Общественный порядок охраняют почти восемь тысяч казаков.