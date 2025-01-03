Bild узнал об оценке в Берлине возможности окончания конфликта на Украине

Министр добавил, что также необходимо понимать, «с кем и о чем» вести диалог. Речь идет о том, что российская сторона не считает легитимным действующего президента Украины Владимира Зеленского, поскольку срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. В стране до этого не прошли очередные выборы главы государства из-за военного положения. По Конституции Зеленский продолжает оставаться президентом, так как глава государства «выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины», отмечали в Верховной раде.