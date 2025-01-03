Лукашенко сказал определиться с приглашением на выборы западных наблюдателей

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко высказался о возможности подключения милиции и военных к поддержанию порядка в ходе выборов (тут про это). Рассказывали мы и о том, что Александр Лукашенко сказал, как подбирал доверенных лиц и про агитацию на выборах (здесь про это).