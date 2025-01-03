Лукашенко сказал определиться с приглашением на выборы западных наблюдателей

Президент Беларуси Лукашенко заявил о необходимости определиться с приглашением на выборы западных наблюдателей. Соответствующее заявление он сделал 3 января 2025 года в ходе встречи со своими доверенными лицами.
Как подчеркнул Лукашенко, итогового решения по этому вопросу пока не выработано.
— Надо с Центральной комиссией еще раз встретиться и определиться, будем ли мы приглашать этих иностранцев (западных наблюдателей. — Ред.) на выборы. Все говорят, да не надо, они ясно что скажут. Не знаю, — сказал президент.
Александр Лукашенко констатировал, что имеют место и альтернативные позиции, которые тоже заслуживают внимания.
— Я думаю, что есть и другая точка зрения. Приедут — пусть едут эти все западники. Не приедут — значит, не приедут, это их право. Я думаю, что в нынешней кампании, исходя из того, что происходит, надо серьезно подумать, есть ли смысл нам от чего-то отказываться. Приходите — смотрите, — обобщил Лукашенко.
Президент Беларуси также констатировал, что, вероятнее всего, западные наблюдатели, даже если они будут приглашены и приедут наблюдать за выборами 26 января 2025 года, приедут в республику уже с заранее сформированной позицией и заранее заготовленными заявлениями: все плохо, конкуренции не было, не было шоу, как, например, в США.
Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко высказался о возможности подключения милиции и военных к поддержанию порядка в ходе выборов (тут про это). Рассказывали мы и о том, что Александр Лукашенко сказал, как подбирал доверенных лиц и про агитацию на выборах (здесь про это).