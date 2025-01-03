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Лукашенко рассказал, что будет с ценами в 2025 году

Наступивший год будет непростым, в том числе у главных торговых партнеров Беларуси. К примеру, в России ключевая ставка достигла 21% годовых, что затрудняет получение займов на развитие для предприятий реального сектора экономики, обратил внимание Александр Лукашенко. Слова главы государства приводит телеграм-канал «Пул Первого». ﻿

Источник: AP 2024

Президент анонсировал, что в 2025 году в Беларуси будут «очень жестко проводить политику в плане инфляции, ценообразования, других вопросов».

«Я понимаю, что голой и чистой экономики не бывает: всегда жизнь корректирует экономические подходы, я в этом уже убедился. Поэтому цены мы будем наблюдать, формулу справедливости в ценообразовании мы подготовим, правительство заканчивает эту работу. Если правительство неспособно это сделать, значит, будет делать другое правительство», — заявил Александр Лукашенко.

Ранее стало известно, что в начале января у главы государства запланировано совещание по ценам.

Лукашенко также напомнил, что основные подходы к вопросам ценообразования в Беларуси известны. По его словам, «проблему надо решать в плане справедливости и равноправия».

«Это не дело, когда торговля или те, кто меньше вкладывается в тот или иной товар, получают огромные деньги, еще и за границу выводят», — добавил он.

Лукашенко отметил, что вопрос вывода денег за пределы страны станет еще одной темой, которой предстоит заняться в ближайшее время. Он также уточнил, что уже занимался этим вопросом в первом приближении.

Мне доложили, что совсем нет проблем. Если и выведены какие-то $50 млн, то это совсем незначительно. Вообще деньги, заработанные в Беларуси, должны работать на Беларусь, потому что это деньги наших людей.

Лукашенко Александр