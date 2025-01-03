Лукашенко рассказал, что будет с ценами в 2025 году

«Я понимаю, что голой и чистой экономики не бывает: всегда жизнь корректирует экономические подходы, я в этом уже убедился. Поэтому цены мы будем наблюдать, формулу справедливости в ценообразовании мы подготовим, правительство заканчивает эту работу. Если правительство неспособно это сделать, значит, будет делать другое правительство», — заявил Александр Лукашенко.