Еврокомиссар назвала проблему, ставшую для ЕС важнее энергетики

Количество и интенсивность засух в ЕС «резко возросли» — примерно на 20% за период с 1976 по 2006 год — и продолжают расти. В то же время Институт мировых ресурсов (WRI) прогнозирует, что к 2030 году глобальный спрос на пресную воду превысит доступное предложение на 56%, что на 16% выше прогноза McKinsey от 2009 года.