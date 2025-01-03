С 1 января 2025 года в Беларуси вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными».
Документ определяет правила обращения с животными. Впрочем, он направлен не только на защиту братьев наших меньших, но также на защиту интересов физических и юридических лиц.
Так, начиная с 1 января 2025 года запрещено посещать с животными различные учреждения. В частности, речь идет о продовольственных магазинах, организациях здравоохранения и образования, объектах культурной инфраструктуры, физкультурно-спортивных сооружений и ряде других мест.
Впрочем, у запрета есть исключения — он не распространяется на собак-поводырей. При этом следует помнить, что у таких собак должно быть специальное удостоверение, которое подтверждает ее статус.