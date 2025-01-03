Лукашенко: правительство завершает формулу справедливости в ценообразовании

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что правительство завершает работу над формулой справедливости в ценообразовании. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи со своими доверенными лицами, 3 января 2025 года.
При этом основная ответственность здесь возлагается именно на Совет министров.
— Формулу справедливости в ценообразовании мы подготовим. Правительство заканчивает эту работу. Если правительство не способно это сделать, значит, будет делать другое правительство, — отметил Лукашенко.
Президент Беларуси также констатировал: наступивший 2025 год не будет простым, что обусловлено, кроме прочего, внешними факторами: к примеру, в России величина ключевой ставки определена Центральным банком на уровне 21%, что существенным образом затрудняет доступ предприятий реального сектора экономики к кредитным ресурсам.
— Но мы будем очень жестко проводить свою политику в плане инфляции, ценообразования, других вопросов. Я понимаю, что «голой», чистой экономики не бывает. Всегда жизнь корректирует экономические подходы, я в этом уже убедился. Поэтому цены мы будем наблюдать. Формулу справедливости в ценообразовании мы подготовим, — обобщил президент.
Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко сказал смело подключать военных и милицию к порядку на выборах (тут про это).