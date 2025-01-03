«Не видать, как своих ушей»: Небензя исключил две страны из списка претендентов в Совбез ООН

Он напомнил, что в январе стартует очередной сезон переговоров между правительствами стран по вопросу реформы Совбеза. Небензя отметил, что уже сейчас высказано много предположений о том, как должна выглядеть эта реформа, и среди них немало наивных и непрактичных. В частности, на место в СБ претендуют некоторые государства, которые его никогда не получат, как уже однозначно дала понять российская сторона. Конкретно речь идёт о Германии и Японии.