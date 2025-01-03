«Не видать, как своих ушей»: Небензя исключил две страны из списка претендентов в Совбез ООН

«Юбилей организации — это, конечно, повод, чтобы оглянуться и посмотреть в будущее. Естественное, главное, что в мыслях, кто думает об ООН — это реформа Совета безопасности, но реформа СБ это очень сложный процесс, его под юбилей не подгонишь и невозможно подогнать. Это очень кропотливая работа», — объяснил дипломат.
Он напомнил, что в январе стартует очередной сезон переговоров между правительствами стран по вопросу реформы Совбеза. Небензя отметил, что уже сейчас высказано много предположений о том, как должна выглядеть эта реформа, и среди них немало наивных и непрактичных. В частности, на место в СБ претендуют некоторые государства, которые его никогда не получат, как уже однозначно дала понять российская сторона. Конкретно речь идёт о Германии и Японии.
«Не видать [Германии и Японии] места постоянного члена СБ не только, как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт», — подытожил постпред РФ при ООН.
Ранее Василий Небензя прокомментировал позицию избранного президента США Дональда Трампа по поводу Украины. По его словам, пока от команды будущего главы Штатов не поступало предложений, которые могли бы быть интересны для Москвы. Он также напомнил, что во многом исход конфликта зависит от того, как сесть за стол переговоров решит сесть Владимир Зеленский.