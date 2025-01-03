«Клуб русофобов»: В Совфеде оценили новый состав Еврокомиссии

Напомним, состав новой Еврокомиссии был одобрен ещё в ноябре прошлого года. Все 26 комиссаров утверждены на ближайшие пять лет. В декабре совет ЕС утвердил новый пакет санкций против РФ, которые в том числе коснулись 54 физических лиц и 30 компании не только из РФ, но и Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ. 24 февраля 2025 года Евросоюз планирует принять 16-й санкционный пакет против нашего государства. В свою очередь Москва не осталась в стороне и приняла ответные меры.