Лукашенко совершит визит в Китай до президентских выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что совершит визит в Китай до президентских выборов. Об этом, пишет БелТА, глава республики заявил на встрече с руководителями регионов.
В частности, разговор шел об организации выборов. И встреча была назначена на 3 января из-за плотного графика Лукашенко. По его словам, ожидают как традиционные мероприятия на Рождество (вероятно, речь о посещении храма), вручение премий «За духовное возрождение», «Белорусский спортивный Олимп» и спецпремий деятелям культуры и искусства, так и визит в КНР. Напомним, ранее глава МИД Рыженков раскрыл график международных визитов Лукашенко до выборов.
— Такие визиты, от которых нельзя отказаться. Потому что это будущее нашего государства. Что такое встреча с Си Цзиньпином и визит в Китай? Это будущее нашей страны. Сотрудничество с Китаем — это великое дело, — сказал Лукашенко.
Также 3 января глава Беларуси заявил, что не собирается ни на кого давить на президентских выборах, и прокомментировал призывы беглых голосовать против всех кандидатов. Кроме того, по его словам, выборы в Беларуси надо сделать праздником, а не шоу, как в США.
Тем временем Александр Лукашенко сказал смело подключать военных и милицию к порядку на выборах (тут про это) и отметил, что надо окончательно определиться с приглашением на выборы западных наблюдателей. Он поделился тем, что самое страшное для него на посту президента Беларуси, и подчеркнул: 2025 год будет непростым.
Также президент заявил, что правительство завершает работу над формулой справедливости в ценообразовании, и сказал заняться вопросом вывода финансов за пределы Беларуси.