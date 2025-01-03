Лукашенко совершит визит в Китай до президентских выборов

Тем временем Александр Лукашенко сказал смело подключать военных и милицию к порядку на выборах (тут про это) и отметил, что надо окончательно определиться с приглашением на выборы западных наблюдателей. Он поделился тем, что самое страшное для него на посту президента Беларуси, и подчеркнул: 2025 год будет непростым.