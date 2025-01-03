Flydubai приостановила полеты из Сочи и Минвод в Дубай

«Пересаживаем на блоки из других городов. Минводы на Махачкалу меняем чаще всего, пассажирам из Сочи предлагаем разные варианты, вплоть до Москвы», — передает АТОР сообщение туроператора Space Travel. Относительно каждой заявки решения принимаются индивидуально. Переносов и аннуляций туров туроператор пока не фиксирует.
Накануне, 2 января, пресс-служба аэропорта Минвод сообщала, что Flydubai возобновит полеты из Дубая в Минеральные Воды и обратно с 3 января. Однако представитель перевозчика сообщил РБК сегодня о продлении приостановок полетов из Дубая.
Отмена рейсов связана с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний», который летел из Баку в Грозный 25 декабря. После этого сразу несколько авиакомпаний приостановили полеты в отдельные города России. В результате катастрофы погибли 38 человек из 67 пассажиров и членов экипажа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал, что самолет обстреляли с земли.