Flydubai приостановила полеты из Сочи и Минвод в Дубай

Отмена рейсов связана с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний», который летел из Баку в Грозный 25 декабря. После этого сразу несколько авиакомпаний приостановили полеты в отдельные города России. В результате катастрофы погибли 38 человек из 67 пассажиров и членов экипажа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал, что самолет обстреляли с земли.