Ударился или заболел: Американцы обеспокоены загадочным синяком на руке Байдена

Американцы выразили обеспокоенность по поводу загадочного синяка, который появился на руке пока ещё действующего президента США Джо Байдена. Странное пятно заметили во время выступления 82-летнего американского лидера в Белом доме, такой же был у королевы Великобритании Елизаветы II незадолго до её болезни, пишет таблоид The Daily Mail.