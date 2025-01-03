Ударился или заболел: Американцы обеспокоены загадочным синяком на руке Байдена

Байден, который скоро уйдёт в отставку, 2 января организовал мероприятие в Государственной столовой в Белом доме. Оно было посвящено рекордному количеству федеральных судей, назначенных во время его президентского срока.
«Байден выглядел ужасно. Он выглядел так, будто ударился нижней губой, весь опухший и в синяках», — приводит издание слова одного из читателей.
Некоторые сочли, что Байден чем-то заболел, ему якобы внутривенно вводили лекарство. Читатели выразили мнение, что американский лидер просто ударил руку. На фотографиях видно, как синяк пытались замазать с помощью тональных средств.
А ранее предприниматель Илон Маск поинтересовался здоровьем пропавшего с радаров Джо Байдена. Бизнесмен присоединился к оживлённой дискуссии и задался вопросом, а жив ли вообще американский лидер.