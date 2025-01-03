Пушков также отметил, что данные Всемирного банка о ВВП Украины, который оценивается в 175 миллиардов долларов, могут быть недостоверными. По его словам, Украина потеряла несколько промышленных регионов и около восьми миллионов человек, которые переехали в Европу. Эти факторы, по его мнению, должны были оказать влияние на ВВП страны.