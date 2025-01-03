«Госдолг страны превышает 145 миллиардов долларов, то есть составляет 200% от реального ВВП, который вряд ли превышает 80−90 миллиардов долларов. Эти данные ещё раз доказывают, что без массированной западной финансовой поддержки Украина нежизнеспособна», — отметил сенатор.
Пушков также отметил, что данные Всемирного банка о ВВП Украины, который оценивается в 175 миллиардов долларов, могут быть недостоверными. По его словам, Украина потеряла несколько промышленных регионов и около восьми миллионов человек, которые переехали в Европу. Эти факторы, по его мнению, должны были оказать влияние на ВВП страны.
Тем временем в США поговаривают о поражении Украины. Там заявили, что применение ВСУ западных ракет ATACMS и Storm Shadow не сможет повлиять на ход конфликта, потому что Россия уже победила. Продолжение боевых действий на Украине приведёт лишь к её дальнейшему разрушению.