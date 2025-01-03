Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол: премьер Пакистана планирует скоро посетить Беларусь

В ноябре прошлого года состоялся официальный визит белорусского лидера в Пакистан, который в этой стране назвали «рывком» для развития отношений между двумя странами во всех сферах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Пакистанский премьер Шебхаз Шариф в ближайшее время планирует посетить Беларусь, сообщил посол Исламской Республики Пакистан в республике Саджар Хайдер Хан.

«Чрезвычайный и полномочный посол заявил, что визит президента Беларуси (Александра Лукашенко — Sputnik) в Пакистан стал рывком для развития плодотворных отношений между двумя странами во всех сферах. Говоря о дальнейших перспективах развития сотрудничества, он анонсировал скорый визит премьер-министра Пакистана в Беларусь», — сказано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Там уточняется, что об этом пакистанский дипломат заявил в ходе встречи со спикером нижней палаты Игорем Сергеенко, которая состоялась в пятницу.

В свою очередь председатель Палаты представителей белорусского парламента напомнил о визите в Беларусь 20 августа прошлого года делегации Пакистана и назвал это важным событием для Минска.

«В результате посещения бизнесменами Пакистана ряда наших предприятий реализуются контракты на поставку белорусской техники. Приятно, что это все было осуществлено с помощью парламентариев», — приведены в сообщении слова Сергеенко.

При этом он подчеркнул, что дорожная карта, которую подписали главы Беларуси и Пакистана, предполагает создание совместного производства, «выпуск этой техники в значительно больших объемах в последующем».

Спикер нижней палаты белорусского парламента также обратил внимание на вклад Пакистана в укрепление культурных и гуманитарных связей между двумя странами, указав, в частности, на открытие центров культуры в Витебске, Гомеле и Борисове.

Официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Пакистан состоялся в конце ноября 2024 года. В рамках этого визита белорусским лидером и премьер-министром этой страны была подписана дорожная карта на 2025−2027 годы.