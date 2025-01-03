Посол: премьер Пакистана планирует скоро посетить Беларусь

«Чрезвычайный и полномочный посол заявил, что визит президента Беларуси (Александра Лукашенко — Sputnik) в Пакистан стал рывком для развития плодотворных отношений между двумя странами во всех сферах. Говоря о дальнейших перспективах развития сотрудничества, он анонсировал скорый визит премьер-министра Пакистана в Беларусь», — сказано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы Палаты представителей Национального собрания Беларуси.