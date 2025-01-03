Аналитики рассказали об изменениях Минобороны после прихода Белоусова

Ранее Life.ru подробно рассказывал биографию Андрея Белоусова. В частности, как ему удалось от стажёра вырасти до министра обороны РФ, заняв место Сергея Шойгу. Назначение состоялось в мае прошлого года. До этого Белоусов в 2012—2013 годах руководил Минэкономразвития. Затем, до 2020 года, занимал должность помощника президента России по экономическим вопросам. В 2020 году стал первым заместителем председателя Правительства РФ и даже какое-то время заменял Михаила Мишустина в период ковида.