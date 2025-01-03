Аналитики рассказали об изменениях Минобороны после прихода Белоусова

«Выдвижение кандидатуры Белоусова на этот пост во многом связано с тем, что всему оборонному блоку в современных реалиях необходимо грамотное экономическое руководство», — заявил политолог, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Пётр Колчин.
По его словам, формат боевых действий меняется — появились новые виды вооружений, в частности, беспилотники, которые фактически перевернули и тактику, и стратегию боёв. В связи с чем военному ведомству необходима цифровизация. Белоусов же на своём предыдущем посту курировал в том числе создание беспилотных систем, что сыграет на руку российским военным.
Также другие аналитики издания отметили, что после прихода Белоусова произошли важные кадровые перестановки. Они помогли заметно изменить подход Минобороны ко многим вопросам. В частности, военное министерство стало активнее взаимодействовать с «народным ВПК».
Ранее Life.ru подробно рассказывал биографию Андрея Белоусова. В частности, как ему удалось от стажёра вырасти до министра обороны РФ, заняв место Сергея Шойгу. Назначение состоялось в мае прошлого года. До этого Белоусов в 2012—2013 годах руководил Минэкономразвития. Затем, до 2020 года, занимал должность помощника президента России по экономическим вопросам. В 2020 году стал первым заместителем председателя Правительства РФ и даже какое-то время заменял Михаила Мишустина в период ковида.