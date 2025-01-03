Ратмир Мавлиев рассказал о создании «Уфимского ожерелья».

Глава администрация Уфы продолжает подводить итоги 2024 года. В этот раз он рассказал, какая работа была проделана в минувшем году по созданию «Уфимского ожерелья».
Такого проекта нет ни в одном городе страны, отметил Ратмир Мавлиев. «Ожерелье» станет визитной карточкой Уфы: 90 км пешеходных и велосипедных троп, соединяющих все городские районы по береговой линии Уфимского полуострова.
«Проект масштабный, реализуем его постепенно. В 2024-м юбилейном году была проделана большая работа. В Октябрьском районе построили новую прогулочную тропу “Театральную” (от театра “Нур” до ГКБ № 21, далее можно дойти до парка Лесоводов Башкирии) и тропу здоровья “Воронки”. Она соединяется с “Висячем камнем” в Орджникидзевском районе».
Мэр сообщил, что прорабатывается возможность соединить её с дорогой на комплекс «Биатлон» и Дежнёвской лестницей.
В Советском районе появилась прогулочная Караидельская тропа. Она соединила «Жемчужину Авроры» с «Тропой Акбузата». «Её “фишка” — 500-метровая лестница. В конце концов здесь получится цельный благоустроенный маршрут от “Президент-отеля” до Лихачёвской излучины протяжённостью порядка 16 км», — сказал градоначальник.
Особо он отметил появление новой локации — площадки возле Водонапорной башни: заброшенное место стало современным пространством. К нему от Набережной Белой построили лестницу, с которой открывается новый ракурс на памятник Салавату Юлаеву. В будущем планируется провести реконструкцию самой башни.
«Уфимское ожерелье сделает природу ближе — горожанам не придётся планировать выезды, на тропы можно будет выйти в любую свободную минуту. Прогулки, занятия спортом, городские мероприятия — всё стало намного доступнее», — прокомментировал мэр.