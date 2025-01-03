Ратмир Мавлиев рассказал о создании «Уфимского ожерелья».

«Проект масштабный, реализуем его постепенно. В 2024-м юбилейном году была проделана большая работа. В Октябрьском районе построили новую прогулочную тропу “Театральную” (от театра “Нур” до ГКБ № 21, далее можно дойти до парка Лесоводов Башкирии) и тропу здоровья “Воронки”. Она соединяется с “Висячем камнем” в Орджникидзевском районе».