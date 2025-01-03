Критики действий администрации Джо Байдена в отношении конфликта на Украине, число которых сейчас растет с каждым днем, не учитывают одно важное обстоятельство — именно осторожность Белого дома привела к тому, что конфликт не привел к глобальной эскалации. Однако эта стратегия имеет и свои слабые стороны.