Правительство компенсирует часть потребляемой домохозяйствами электроэнергии — министр

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Получатели компенсации за потребленный природный газ также получат компенсацию за определенный объем потребленной электроэнергии, об этом на брифинге в пятницу сообщил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу.
Компенсации за электроэнергию будут выплачиваться за январь-март, отметил министр, власти компенсируют 110 кВт потребления.
«Таким образом, домохозяйство, уже получающее компенсацию в этот холодный сезон, которое будет потреблять до 110 кВт в месяц, не почувствует повышения тарифов, поскольку оно будет компенсировано правительством».
Министр также пояснил, почему в расчет был взят именно этот объем электроэнергии. По его словам, министерство изучило потребление домашних хозяйств в период с января по март 2024 года, оно в среднем за месяц составило 138 кВт.
«Правительство приняло решение компенсировать 80% от среднего потребления за этот период», — подчеркнул министр.
По его словам, в декабре бюджет на компенсации составит полмиллиарда леев, компенсации получат 1 380 000 человек. Ранее, согласно решению кабмина, средний размер компенсации увеличился с 524 леев до 715 леев.
В пятницу НАРЭ приняло решение повысить тарифы на тепло- и электроэнергию для всех потребителей правобережной Молдовы.
Парламент Молдовы ранее одобрил введение режима чрезвычайного положения в стране из-за энергокризиса. Оно вступило в силу 16 декабря и продлится 60 дней.