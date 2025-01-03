В Курултае Башкирии назвали самые важные законы 2024 года.

В 2024 году парламент Башкортостана принял новые законы, касающиеся самых разных сфер экономики и общественных отношений. В Госсобрании-Курултае республики назвали 10 законопроектов, вызвавших наибольший общественный резонанс, с комментариями председателя Госсобрания РБ Константина Толкачёва.
Закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» показывает источники пополнения республиканской казны, направления и объем расходования средств.
— Бюджет — это не только план доходов и расходов, это финансовое выражение всей государственной политики республики. Главные принципы — безусловное исполнение всех социальных обязательств перед гражданами и создание условий для экономического развития республики. Бюджет принят сбалансированный, по доходам сформирован в размере 337,5 млрд рублей, по расходам — 341,5 млрд рублей. Дефицит небольшой — 4 млрд рублей, источниками покрытия обеспечен.
— Режим базовой готовности предполагает усиление охраны общественного порядка, объектов жизнеобеспечения и в целом направлен на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций и удовлетворение потребностей Вооруженных Сил. Решения руководства оперативного штаба обязательны к исполнению. За их нарушение законом введены штрафные санкции. Административная ответственность укрепит исполнительскую дисциплину.
Административный штраф на граждан составляет от 3 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей, на юридических — от 100 000 до 500 000 рублей.
Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РБ» усилил социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемных и патронатных семей.
— Размер ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку и попечительство в приемную и патронатную семью, увеличен на 18,5%. Выплата вознаграждения приемным родителям продлена до достижения ребенком 23 лет, если он продолжает обучение в вузе на очном отделении. Введена новая практика выдачи детям, которые находятся на попечении государства, карманных денег. Речь идет о небольшой сумме, но она выполняет важную воспитательную функцию: ребенок учится обращаться с деньгами, планировать расходы.
Закон «О внесении изменений в Семейный кодекс РБ» уточнил алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
-Требовать в судебном порядке алименты может бывший супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения. Ранее таким правом была наделена только женщина, причем без уточнения, осуществляет ли она фактически уход за общим ребенком. Теперь мужчины и женщины уравнены в правах, что справедливо: мужчины всё чаще берут на себя уход за детьми, оформляют декретные отпуска, в то время как материальное благополучие семьи обеспечивает женщина.
Закон «О внесении изменений в статью 11 Закона Республики Башкортостан “Об Уполномоченном по правам ребенка в РБ” расширил полномочия детского омбудсмена для противодействия буллингу в детской среде.
— Уполномоченный по инициативе родителей может принимать участие в переговорах конфликтующих сторон и вправе обращаться в Государственное Собрание с предложениями о проведении парламентских расследований или парламентских слушаний по фактам нарушения прав и законных интересов детей.
— Это маленькие магазины в жилой зоне, которые маскируются под точки общепита и на легальных основаниях торгуют спиртным даже по ночам. Возле них часто собираются нетрезвые компании. Согласно новому закону в жилой зоне спиртное по ночам смогут продавать только рестораны. У баров, кафе и буфетов такой возможности больше не будет. Новый порядок вступит в силу 1 марта 2025 года.
Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РБ» уточнил порядок выгула собак.
— В общественных местах собаки ростом выше 30 сантиметров в холке должны быть в наморднике или на поводке длиной не более одного метра. Свободный выгул допускается только в специально отведенных для этого местах. Исключение сделано для обученных собак-проводников, сопровождающих инвалидов по зрению. Для потенциально опасных собак установлен особый порядок. Свободно передвигаться животное может только на огороженной территории, принадлежащей его владельцу, причем на входе должна быть размещена предупреждающая надпись. В любом другом месте такая собака должна выгуливаться исключительно в наморднике и на поводке. Минимальный возраст сопровождающего — 14 лет. Один сопровождающий может выгуливать только одну потенциально опасную собаку.
Закон «О внесении изменений в Закон РБ “Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в РБ” с 1 сентября 2025 года изменит порядок выдачи охотничьего билета.
— Если сейчас будущие охотники должны лишь ознакомиться под подпись с требованиями охотминимума, то с 1 сентября 2025 года им нужно будет пройти обучение и проверку полученных знаний. Новый порядок должен повысить безопасность и уменьшить количество и тяжесть несчастных случаев на охоте, а также сократить ущерб охотничьим ресурсам.
Закон «Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории РБ» продлил еще на три года действие нулевой ставки единого сельскохозяйственного налога.
— Налоговую ставку ЕСХН в размере 0% смогут применять сельхозпроизводители при условии, если численность работников не сократилась больше чем на 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом. В предыдущие три года данной льготой воспользовались более 500 производителей сельхозпродукции. Высвободившиеся средства в объеме 165 млн рублей они смогли направить на приобретение техники и ГСМ. Благоприятные налоговые условия стимулируют экономическую активность бизнеса.
Закон «О внесении изменений в Закон РБ “О физической культуре и спорте в РБ” принят для недопущения договорных матчей, когда результат игры подгоняется под нужный результат.
— Те, кто имеет прямое отношение к результатам игр, не вправе делать ставки в букмекерских конторах и на тотализаторах. Это в первую очередь сами спортсмены, спортивные судьи, тренеры, руководители спортивных команд, спортивные агенты. Следить за этим должны спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги. На практике у спортивных федераций были обязанности, но не хватало полномочий. Закон дал им необходимый инструментарий: обеспечил им доступ к закрытой информации о ставках.