В Курултае Башкирии назвали самые важные законы 2024 года.

— В общественных местах собаки ростом выше 30 сантиметров в холке должны быть в наморднике или на поводке длиной не более одного метра. Свободный выгул допускается только в специально отведенных для этого местах. Исключение сделано для обученных собак-проводников, сопровождающих инвалидов по зрению. Для потенциально опасных собак установлен особый порядок. Свободно передвигаться животное может только на огороженной территории, принадлежащей его владельцу, причем на входе должна быть размещена предупреждающая надпись. В любом другом месте такая собака должна выгуливаться исключительно в наморднике и на поводке. Минимальный возраст сопровождающего — 14 лет. Один сопровождающий может выгуливать только одну потенциально опасную собаку.