В Британии назвали главный изъян новой украинской ракеты для ударов по РФ

«Трембита» — это не ATACMS, Storm Shadow или SCALP-EG. У неё нет полезной нагрузки американского боеприпаса, проникающей силы британских и французских боеприпасов и точности всех трёх", — сообщает издание.
При этом, основное преимущество ракеты кроется в её стоимости (в пределах 15 тысяч долларов), что значительно ниже, чем у тех же ATACMS по 1 миллиону долларов за штуку. И всё же цена никак не повлияет на главный недостаток — невозможность использования на больших дистанциях из-за плохого прицела, подытожили в издании.
Напомним, что о попытках украинской промышленности наладить производство «Трембиты», которую даже сами разработчиками называют «ракетой-бомжом», Life.ru писал ещё в конце декабря. В основе этого оружия лежит технология, которую нацистская Германия применяла ещё в 1944 году при создании ракеты «Фау-1».