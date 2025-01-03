«Наши беглые уже настропалили Запад»: Лукашенко ответил оппозиции перед выборами

«Конечно, наши беглые уже настропалили Запад. Вы и сами видите их политику: “Голосуем против всех”. Но это их дело. Я не собираюсь я там как президент давить на кого-то. Это выборы — здесь люди должны решать всё так, как они сочтут нужным», — цитирует белорусского лидера агентство БелТа.
Президент Белоруссии отметил, что находясь за границей «легко вякать». По его мнению, тем, кто позиционирует себя как белорусские политики, нужно приезжать в страну и самим принимать участие в выборах. Он также добавил, что в Белоруссии нет политических заключённых и не принято издеваться над людьми. Будущее страны в ходе выборов будут решать граждане, и в дальнейшем всем нужно будет работать с тем, кого они изберут, подчеркнул Лукашенко.
Напомним, Александр Лукашенко в конце декабря зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Это седьмой раз, когда он будет баллотироваться на должность главы государства. Сами выборы пройдут 26 января 2025 года.