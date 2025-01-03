«Наши беглые уже настропалили Запад»: Лукашенко ответил оппозиции перед выборами

Президент Белоруссии отметил, что находясь за границей «легко вякать». По его мнению, тем, кто позиционирует себя как белорусские политики, нужно приезжать в страну и самим принимать участие в выборах. Он также добавил, что в Белоруссии нет политических заключённых и не принято издеваться над людьми. Будущее страны в ходе выборов будут решать граждане, и в дальнейшем всем нужно будет работать с тем, кого они изберут, подчеркнул Лукашенко.