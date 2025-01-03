В Приднестровье без тепла и горячей воды остались более 1,5 тысячи домов

В сфере общественного транспорта в Тирасполе работают троллейбусы и треть маршрутных такси, а в Бендерах на линию вышли семь автобусов, в то время как маршрутные такси не курсируют. Красносельский отметил сознательность и ответственный подход местных жителей к ресурсам, добавив, что многие из них выходят в лесополосы, чтобы собирать валежник.