Лукашенко призвал провести выборы президента как праздник

«Конечно, наши беглые уже настропалили Запад. Еще голосование не началось, может, кто-то снимется с этой дистанции и так далее, а уже “супраць усiх” (против всех. — РБК). Еще не услышали, о чем эти кандидаты будут говорить, нет — “супраць усiх”. Но это их дело, их право заявлять», — цитирует Лукашенко БелТА.