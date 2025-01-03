Алишер Кадыров назвал главные проблемы Узбекистана

На этот раз он раскритиковал расточительность и пренебрежение, назвав их главными бедами нашего общества. Кроме того, депутат высказался о громкой истории с водителем Гайратом Дустовым, которого арестовали на 15 суток после его резкой критики ситуации с огромными очередями на газовых заправках.
Расточительность и пренебрежение — две беды Узбекистана
По мнению депутата, главными проблемами страны являются не дороги или бюрократия, а пренебрежение и отсутствие бережного отношения к ресурсам.
«Здоровье, уважение, возможности и средства мы с трудом собираем по крупицам, но растрачиваем их с легкостью, словно лопатой выбрасываем. Кажется, мы превращаемся в нацию, которая не умеет ценить своё богатство…», — отметил Кадыров.
Он подчеркнул, что узбекистанцы зачастую демонстрируют расточительность, особенно в праздничные дни. Если в Италии принято избавляться от старой мебели, чтобы начать Новый год с чистого листа, то в Узбекистане люди стремятся потратить все деньги, не оставляя ничего на будущее. На рынках товары раскупаются так, будто с 1 января должна быть введена новая валюта.
Свадьбы без меры
Кадыров особо отметил расточительность, связанную с национальными свадебными традициями.
«Словно завтрашнего дня не существует — расточительность, толпы гостей, шум и суета. Половина переполненного стола уходит в мусор — это одна беда. А другая — мужчины, которые ради того, чтобы стать “героями толпы”, разбрасывают деньги, не задумываясь».
Депутат подчеркнул, что многие из этих людей имеют долги, не могут выплатить алименты своим детям или просят спонсорскую помощь для школ. Они растрачивают последние средства на показуху, не задумываясь о последствиях.
Случай с водителем Дустовым
Кадыров коснулся ситуации с Гайратом Дустовым, который публично выразил недовольство очередями на метановых заправках и был арестован на 15 суток.
«Мы превращаемся в сообщество, которое не уважает свои ресурсы, силы и возможности. История с метаном и парнем, нарушившим правила, — яркий пример. Цени себя, используй свою энергию разумно, после праздников, а не ради минутного всплеска эмоций. Ведь органы, чьей обязанностью является расследование, были обязаны заняться этим инцидентом. Разве не было очевидно, что ты проведешь праздник не с детьми, а в следственном изоляторе?» — отметил он.
Оправданность или необоснованность этого возмущения Кадыров пообещал обсудить позже и подробнее. Но факт остаётся фактом: одна семья из-за неосторожности отца встретила Новый год не только без настроения, но и без него самого…
Что делать?
Кадыров напомнил, что государство, законы и правительство созданы для людей. Их цель — обеспечить баланс между правами и обязанностями.
«Государство, закон, правительство — все эти институты работают для человека. Чтобы служить людям, они вводят ограничения для людей и обязаны применять их на практике. В любой стране мира права и обязанности очерчивают границы друг друга», — отметил он. Однако в обществе, которое не ценит свои ресурсы, границы прав всегда узкие. Это не изменится, пока люди не осознают важность бережливости, уважения и разумного распределения ресурсов.
Алишер Кадыров уверен, что Узбекистан только в начале пути. Чтобы стать сильным обществом, необходимо многое преодолеть. «Если человек взрослеет с каждым годом, то государства и общества могут расти десятилетиями или веками. Чтобы стать сильным обществом, нужно пройти через множество трудностей — это необходимый и естественный процесс. Однако то, сколько времени это займёт, зависит от того, как быстро мы осознаем и внедрим в нашу жизнь понятия уважения, бережливости, благоразумия и отказа от расточительства. Пусть 2025 год принесёт Узбекистану благополучие и процветание!» — заключил депутат.