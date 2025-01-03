Алишер Кадыров назвал главные проблемы Узбекистана

Алишер Кадыров уверен, что Узбекистан только в начале пути. Чтобы стать сильным обществом, необходимо многое преодолеть. «Если человек взрослеет с каждым годом, то государства и общества могут расти десятилетиями или веками. Чтобы стать сильным обществом, нужно пройти через множество трудностей — это необходимый и естественный процесс. Однако то, сколько времени это займёт, зависит от того, как быстро мы осознаем и внедрим в нашу жизнь понятия уважения, бережливости, благоразумия и отказа от расточительства. Пусть 2025 год принесёт Узбекистану благополучие и процветание!» — заключил депутат.