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Стало известно о серьёзной болезни фон дер Ляйен

У председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен выявили тяжёлую форму пневмонии. Первые две недели января она не сможет исполнять должностные обязанности, заявил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.

Источник: Life.ru

«У фон дер Ляйен обнаружили сильное воспаление лёгких», — пояснил он в беседе с агентством PAP.

По данным агентства, организаторы из-за болезни фон дер Ляйен перенесли заседание ЕК, которое должно было пройти 9−10 января в Гданьске. Кроме того, она не сможет посетить церемонию начала польского председательства в Евросоюзе (ЕС) 3 января.

А ранее Life.ru писал, что в ЕС недовольны единоличными решениями Урсулы фон дер Ляйен. По сведениям газеты Politico, она превысила границы своего мандата больше, чем любой из предыдущих председателей ЕК.