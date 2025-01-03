Стало известно о серьёзной болезни фон дер Ляйен

«У фон дер Ляйен обнаружили сильное воспаление лёгких», — пояснил он в беседе с агентством PAP.
По данным агентства, организаторы из-за болезни фон дер Ляйен перенесли заседание ЕК, которое должно было пройти 9−10 января в Гданьске. Кроме того, она не сможет посетить церемонию начала польского председательства в Евросоюзе (ЕС) 3 января.
А ранее Life.ru писал, что в ЕС недовольны единоличными решениями Урсулы фон дер Ляйен. По сведениям газеты Politico, она превысила границы своего мандата больше, чем любой из предыдущих председателей ЕК.