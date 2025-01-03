Стало известно о серьёзной болезни фон дер Ляйен

По данным агентства, организаторы из-за болезни фон дер Ляйен перенесли заседание ЕК, которое должно было пройти 9−10 января в Гданьске. Кроме того, она не сможет посетить церемонию начала польского председательства в Евросоюзе (ЕС) 3 января.