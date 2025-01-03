Бизнесмен напомнил, что для предъявления обвинений в серьёзных преступлениях таких, как изнасилование, полиции Великобритании требуется одобрение Королевской прокурорской службы. Кроме того, он выразил уверенность, что делу до сих пор не дали ход, чтобы не очернять имя Стармера, который, по мнению Маска, был главой этих банд. Согласно данным Telegraph, именно под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.