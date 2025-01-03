Маск обвинил премьера Британии в соучастии в массовых изнасилованиях девочек

Как пишет газета Telegraph, банда из мужчин-выходцев из стран Азии изнасиловала как минимум тысячу девочек в городе Телфорд. Отмечается, что никто не понёс ответственность за эти злодеяния из-за неспособности местной полиции и прокуратуры это остановить. На проблему в числе прочих обратил внимание Маск.
Бизнесмен напомнил, что для предъявления обвинений в серьёзных преступлениях таких, как изнасилование, полиции Великобритании требуется одобрение Королевской прокурорской службы. Кроме того, он выразил уверенность, что делу до сих пор не дали ход, чтобы не очернять имя Стармера, который, по мнению Маска, был главой этих банд. Согласно данным Telegraph, именно под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.
Ранее Илон Маск обвинил администрацию уходящего президента США Джо Байдена в госизмене. Так он прокомментировал информацию о продаже материалов для строительства стены на границе с Мексикой, чтобы мигранты могли беспрепятственно попадать в Штаты. По данным источников, материалы продавались на государственном аукционе по крайне низким ценам, чтобы не дать их использовать Дональду Трампу.