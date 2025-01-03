«Вырастут цены на всё»: На Украине рассказали, к чему приведёт прекращение транзита российского газа

Он отметил, что увеличение цен на транспортировку газа неминуемо приведёт к повышению стоимости этого топлива для бизнеса и предприятий. По мнению Попенко, цены могут вырасти «фактически на все».
«Возможен рост цен на все товары и услуги — от продуктов питания до аренды. Стоит ожидать увеличения стоимости электроэнергии от 5% до 20%. За первое полугодие 2025 года цены на продукты могут увеличиться на 10−20%», — заявил эксперт.
Напомним, 1 января «Газпром» прекратил подачу газа в ЕС через Украину из-за завершения срока действия договора с НАК «Нафтогаз Украины». Несмотря на громкие заявления Владимира Зеленского о том, что РФ ждут тяжёлые времена, в Греции считают, что такие наступили для ЕС, поскольку запасы газа в европейских странах иссякают быстрее, чем обычно. Стоимость голубого топлива на первых в этом году биржевых торгах выросла на 1% и составляет теперь 543,4 долларов за 1 тысячу кубометров. В США назвали решение Зеленского по российскому газу бредом и заявили, что Украина потеряет из-за этого миллиарды.