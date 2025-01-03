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Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с призывом убрать военные базы России из сирийской провинции Латакия. Её заявление опубликовано на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

Источник: Life.ru

«России пора отказаться от своих военных баз в Сирии», — сказала глава МИД ФРГ в ходе необъявленного визита в Дамаск.

Она уточнила, что данное решение будет расценено в качестве знака уважения к суверенитету арабской республики. Также Бербок предложила сформировать инклюзивное правительство, которое будет в себя включать женщин и представителей этнических меньшинств.

Напомним, что 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск, после чего Башар Асад оставил свой пост и покинул Сирию вместе с семьёй, запросив убежище в РФ. Президент Владимир Путин лично распорядился принять Асада и его родных. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что судьба российских военных баз в Сирии остаётся неопределённой. Тем временем в республике захотели сохранить отношения с РФ. По словам лидера новых властей Ахмеда аш-Шараа, Москву и Дамаск связывают стратегические интересы.