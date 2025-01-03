Токаев: участие Назарбаева в саммите СНГ обусловило кризис в Казахстане

«Рубежными событиями, предопределившими реальный кризис власти, стали заявления Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года о возможности возвращения в Акорду со ссылкой на 92-летнего Махатхира Мохамада, а также участие экс-президента в саммите СНГ в Санкт-Петербурге в декабре того же года», — заявил господин Токаев в интервью газете «Ана тили».