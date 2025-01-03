«У них [стран НАТО] достаточно много оружия, оно намного более эффективно, но они не готовы его использовать. И, соответственно, если через пять лет Россия сохранит темпы милитаризации, у НАТО нет ни одного шанса», — сказал он.
По мнению Подоляка, «единственная возможность победить Россию — победить её за счет Украины». Он также заявил, что Незалежная якобы способна это сделать.
Ранее стало известно, что США и страны Европы намерены предоставить Украине защиту, аналогичную коллективной обороне НАТО, однако без предоставления членства в альянсе. При этом Киев продолжает стремится к защите в рамках формата Североатлантического альянса. Тем не менее, как администрация Джо Байдена, так и новая команда Дональда Трампа не готовы реализовать такую возможность в разгар или вскоре после окончания СВО.