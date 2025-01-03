В конгрессе США начали работу новые члены

Республиканская партия будет контролировать 119-й состав американского конгресса, у нее есть небольшой перевес и в палате представителей — 219 из 435 мандатов, и в сенате — 53 кресла из 100. Большинство в нижней палате сократилось до минимального в связи с тем, что избранный президент США Дональд Трамп номинировал часть победивших на выборах законодателей на должности в своей администрации, кроме того, от мандата отказался Мэтт Гетц, которого обвинили в связях с секс-работницами и несовершеннолетней. Специальные выборы в апреле решат судьбу еще одного места в палате представителей, которое стало вакантным из-за назначения конгрессмена от Флориды Майкла Уолца советником Трампа по нацбезопасности. Конгрессвумен Элиз Стефаник откажется от мандата в связи с номинацией на позицию постпреда США при ООН.