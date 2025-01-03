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В конгрессе США начали работу новые члены

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Новый состав конгресса США начал работу, следует из трансляции заседаний двух палат законодательного органа.

Источник: AP 2024

Республиканская партия будет контролировать 119-й состав американского конгресса, у нее есть небольшой перевес и в палате представителей — 219 из 435 мандатов, и в сенате — 53 кресла из 100. Большинство в нижней палате сократилось до минимального в связи с тем, что избранный президент США Дональд Трамп номинировал часть победивших на выборах законодателей на должности в своей администрации, кроме того, от мандата отказался Мэтт Гетц, которого обвинили в связях с секс-работницами и несовершеннолетней. Специальные выборы в апреле решат судьбу еще одного места в палате представителей, которое стало вакантным из-за назначения конгрессмена от Флориды Майкла Уолца советником Трампа по нацбезопасности. Конгрессвумен Элиз Стефаник откажется от мандата в связи с номинацией на позицию постпреда США при ООН.

Палата представителей в первый день работы должна выбрать спикера. Глава законодательного органа предыдущего состава Майк Джонсон является фаворитом борьбы за этот пост, но его переизбрание оказалось под угрозой после того, как Трамп в конце 2024 года попытался продавить свой вариант временного соглашения о финансировании правительства с демократами. Избранный президент пригрозил Джонсону потерей позиции спикера в случае, если тот не добьется включения в проект бюджета отказа от установления предела государственного долга США. В результате поправка не смогла набрать достаточного количества голосов в нижней палате и конгресс принял соглашение без учета требований Трампа.

Трамп 30 декабря заявил о «полной и абсолютной поддержке» Джонсона в качестве спикера. Но разобщенность республиканцев в палате представителей, где существует умеренный лагерь и небольшая ультраконсервативная группа, приводит к сложностям при голосовании даже по тем вопросам, где внешне может прослеживаться партийное единство.

Джонсон занял пост спикера после того, как был смещен своими же однопартийцами предыдущий глава палаты Кевин Маккарти. С новым руководителем законодатели не могли определиться три недели, тогда понадобилось четыре раунда голосования. Маккарти утвердили на пост и вовсе с 15-го раза.