Токаев назвал поступок Назарбаева, который привёл к кризису власти в Казахстане

Он подчеркнул, что необходимо честно и справедливо оценивать прошлые события, поэтому было бы неправильным отрицать достижения Назарбаева. По его словам, не совершает ошибок тот, кто не работает. Первый президент республики, как отметил Токаев, после ухода в отставку не отличался политической деликатностью. Он часто проводил у себя совещания с участием премьер-министра, председателя Национального банка, министров, акимов.