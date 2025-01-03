Токаев: участие Назарбаева в саммите СНГ создало предпосылки кризиса в Казахстане

Журналист спросил у Токаева, что он думает о недавней встрече Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это породило в обществе слухи о том, что в Казахстане в ближайшее время сменится власть и пройдут новые президентские выборы. Токаев отреагировал спокойно, отметив, что на самом деле таких встреч было две, но о первой из них не объявлялось. «Они, вероятно, [и дальше] будут встречаться как друзья и коллеги», — сказал Токаев.