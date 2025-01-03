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Белый дом анонсировал выделение новой военной помощи Киеву в ближайшие дни

Соединённые Штаты могут в ближайшие дни объявить о выделении новых пакетов военной помощи Украине. Об этом в ходе брифинга сообщил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома.

Источник: Life.ru

Он также напомнил, что Вашингтон анонсировал последний пакет помощи в рамках USAI (Инициатива содействия безопасности Украины) и транш помощи через механизм PDA. Этот механизм позволяет американскому президенту Джо Байдену поставлять вооружения другой стране без необходимости согласования с законодателями в условиях чрезвычайной ситуации.

«Что касается Украины, можно также ожидать объявления о выделении дополнительной помощи в сфере безопасности в ближайшие дни», — отметил Кирби в разговоре с журналистами.

Напомним, 30 декабря Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму 2,5 миллиарда долларов. Представители администрации пояснили, что эти средства направлены на максимальное укрепление Украины до завершения срока полномочий демократа в должности президента. К слову, действия Вашингтона одобрили далеко не все.