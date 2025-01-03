Премьер Гренландии заявил о желании независимости от Дании

Эгеде возглавляет Гренландию с 2021 года и является членом партии «Народное сообщество» (IA), выступающей за независимость. В своей речи он призвал к независимости от Дании и снятии «оков колониализма». Гренландия, крупнейший в мире остров с населением около 60 тыс. человек, была датской колонией, пока в 1979 году не обрела самоуправление и собственный парламент.