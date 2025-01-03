Премьер Гренландии заявил о желании независимости от Дании

Глава правительства Гренландии Муте Эгеде заявил о желании добиться для острова независимости от Дании, сообщает издание Politico.
«Настало время сделать следующий шаг для нашей страны», — сказал Эгеде в своей поздравительной новогодней речи. Издание считает, что так политик намекнул на возможность проведения референдума о независимости в 2025 году.
Эгеде возглавляет Гренландию с 2021 года и является членом партии «Народное сообщество» (IA), выступающей за независимость. В своей речи он призвал к независимости от Дании и снятии «оков колониализма». Гренландия, крупнейший в мире остров с населением около 60 тыс. человек, была датской колонией, пока в 1979 году не обрела самоуправление и собственный парламент.
«Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий на пути сотрудничества, которые мы можем назвать оковами колониальной эпохи, и двигаться дальше», — добавил он. По словам премьера, отношения Дании с Гренландией не привели к «полному равенству», он считает, что остров должен сам представлять себя на мировой арене.
Согласно соглашению с Данией от 2009 года, Гренландия может провозгласить независимость только после успешного проведения референдума, отмечает издание. «Уже началась работа по созданию основы для Гренландии как независимого государства. Необходимо предпринять серьезные шаги. Предстоящий новый избирательный период должен вместе с гражданами создать эти новые шаги», — сказал Эгеде.
Заявление прозвучало вскоре после того, как избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о планах включить Гренландию в состав США. По словам Трампа, США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободы во всем мире».
Трамп не в первый раз делает подобные заявления. В 2019-м, в свой первый президентский срок, Трамп тоже выдвигал идею приобрести Гренландию у Дании. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен назвала предложение абсурдным и отметила, что тогдашний премьер Ким Кильсен дал понять, что регион «не продается». Трамп на фоне этой ситуации отменил поездку в Данию и переговоры с Фредериксен и назвал реакцию Копенгагена на предложение о Гренландии неприятной.
В декабре 2024 года Эгеде в ответ на очередное предложение Трампа заявил, что Гренландия не продается.
«Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — заявил Эгеде.
Гренландия — самый большой в мире остров площадью 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыты льдом. Она расположена на северо-востоке Северной Америки. На острове немногим более 50 тыс. жителей, большая часть из них — инуиты (эскимосы).
Это не самостоятельное государство, а автономная территория в составе Дании. Поселения в основном сосредоточены вдоль юго-западного побережья. Столица Гренландии — Нуук.