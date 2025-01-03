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Захарова ответила на заявление Бербок о российских базах в Сирии

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о базах РФ в Сирии, напомнив ей о базах США в Германии.

Источник: РИА "Новости"

Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, ранее Бербок заявила, что России «пора отказаться от своих военных баз в Сирии».

«Это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?» — написала Захарова, комментируя слова Бербок.

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

Захарова Мария